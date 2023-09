Séoul, Washington et Tokyo discutent des mesures à prendre suite au sommet Kim-Poutine

Photo : KBS News

Le conseiller présidentiel sud-coréen à la sécurité nationale et ses homologues américain et japonais se sont entretenus, hier, au téléphone. Au menu des discussions entre Cho Tae-yong, Jake Sullivan et Takeo Akiba, les mesures à prendre suite au sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, tenu mercredi après-midi en Russie, ainsi que la situation géopolitique dans la région.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, les trois hommes ont tout d’abord manifesté leurs profondes inquiétudes concernant le fait que Pyongyang et Moscou aient organisé un tête-à-tête et qu’à cette occasion diverses coopérations militaires, y compris le développement d’ICBM, ont été à l’ordre du jour.Tout en rappelant que les deux alliés doivent respecter les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, Cho, Sullivan et Akiba ont averti qu’ils payeront cher en cas de violation. Avant de souligner qu’en tant que membre permanant du Conseil de sécurité, la Russie a la responsabilité de respecter les résolutions onusiennes.