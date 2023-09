Pentagone : les exercices militaires Pyongyang-Moscou n’auront aucune influence sur ceux Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

A propos de la possibilité des exercices militaires conjoints entre la Corée du Nord et la Russie, le département américain de la Défense a affirmé hier qu’ils n’auraient pas d’influence sur ceux entre la Corée du Sud et les Etats-Unis.La porte-parole adjointe du Pentagone a déclaré, lors d'un briefing, que peu importe le type de manœuvres que Pyongyang et Moscou effectuent, ils ne pourraient en aucun cas entraver les relations ou les entraînements militaires bilatéraux et même ceux Séoul-Washington-Tokyo.En ce qui concerne le soutien militaire supplémentaire du régime de Kim Jong-un envers son allié, Sabrina Singh a indiqué que son pays n’avait pas encore vu de déclaration officielle, mais qu’il observait attentivement ce dossier.La voix du Pentagone a également indiqué que toute nation fournissant des armes à la Russie contribuait au prolongement du conflit et au massacre de civils innocents. Elle a également souligné que, dans ce contexte, les USA continuaient d’avertir très ouvertement le royaume ermite. Elle a ensuite appelé ce dernier à ne pas s’engager dans des transactions d’armes avec le Kremlin, en évoquant qu’elles constituaient une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.