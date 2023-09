Météo : fin de semaine sous la pluie

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques de ce vendredi et du week-end vont être mauvaises. Au menu : des fortes précipitations, des rafales de vent et de l’orage.Aujourd’hui, les nuages gris et menaçants ont pris place au-dessus du pays du Matin clair. Des averses vont avoir lieu tout au long de la journée, et ce sur l’ensemble du territoire. 20 à 60 mm sont attendus, selon Météo-Corée, dans le centre et le sud du territoire, avec des pics à 80 mm dans les provinces de Chungcheong, dans l’est du Gangwon et sur les côtes sud-ouest et sud. Des orages devraient également éclater dans les terres intérieures du Chungcheong. Seule exception : l’île méridionale de Jeju qui devrait rester au sec et profiter d’un temps partiellement ensoleillé.Par ailleurs, ce matin, les températures matinales sont comprises entre 20 et 23°C sur le continent. La province insulaire recense déjà 25°C. Dans l’après-midi, elles atteindront 25°C dans la moitié nord et entre 26 et 29°C au sud. Jeju devrait enregistrer la maximale avec 30°C.Samedi, rebelote. Le ciel sera en grande partie couvert et la pluie sera de nouveau au rendez-vous. Quelques épisodes ensoleillés pourraient satisfaire les habitants de Séoul, du sud-est et de Jeju, entre autres. Concernant le mercure, il sera nettement similaire à la veille, entre 25 et 29°C.Enfin dimanche, un temps sombre et pluvieux dans la matinée est prévu. Ensuite, des averses, en alternance avec des éclaircies, accompagneront les sud-Coréens jusqu’à la fin du week-end. Météo-Corée table, pour cette journée, sur une moyenne nationale de 27°C.