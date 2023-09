Le NSC met en garde la Corée du Nord et la Russie sur la violation des résolutions onusiennes

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité nationale (NSC) a déclaré hier que toute action de la Corée du Nord et de la Russie, qui menace la sécurité du pays, en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, serait inévitablement punie.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé dans un communiqué de presse que, lors de la réunion régulière du comité permanent du NSC, des discussions sur la visite du dirigeant nord-coréen en Russie avaient eu lieu. Pour rappel, Kim Jong-un et Vladimir Poutine se sont entretenus mercredi à Vostochny.Les membres permanents du conseil ont appelé Pyongyang et Moscou à respecter leurs obligations, notamment l'interdiction de fournir des armes à l’autre et de mener une coopération militaire, imposées par les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Séoul a rapporté que les membres permanents du NSC considéraient la situation actuelle comme très grave, compte tenu des discussions sur diverses ententes militaires dont le développement de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), malgré les avertissements répétés de la communauté internationale. La Corée du Sud compte alors traiter avec les Etats-Unis et le Japon, entre autres, de manière très sérieuse, la question de la coopération militaire entre sa voisine du Nord et la Russie.