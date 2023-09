Haut responsable ukrainien : Pyongyang fournit des munitions à Moscou

Photo : YONHAP News

Un haut responsable ukrainien a prétendu que la Corée du Nord avait déjà commencé à fournir des munitions à la Russie.Le média ukrainien « Voice of Ukraine » a en effet rapporté hier que le directeur de l'Agence de renseignement militaire du ministère ukrainien de la Défense, a déclaré que le fournissement avait commencé il y a un mois et demi, après l'accord en la matière.Kyrylo Boudanov craint alors que si Moscou reçoit ses ressources de la part de Pyongyang, cela pourrait avoir des répercussions désastreuses sur la guerre russo-ukrainienne. En effet, cette aide pourrait permettre au pays envahisseur de surpasser la pénurie d’armes à laquelle il est actuellement confronté.Le moment de l'accord mentionné par Budanov coïncide avec la visite en Corée du Nord du ministre russe de la Défense, du 25 au 27 juillet. A l’occasion du jour de la signature du traité d’armistice de la guerre de Corée, Sergueï Choïgou a rencontré son homologue nord-coréen Kang Sun-nam, puis le dirigeant Kim Jong-un. Ce dernier lui a présenté personnellement l’arsenal de son pays.Il ne s'agit pas de la première allégation selon laquelle le royaume ermite fournirait des armes à la Russie. Le 29 juillet dernier, le Financial Times a rapporté que les soldats ukrainiens avaient récemment attaqué les forces russes avec des roquettes nord-coréennes. Il a présumé que Kiyv s’était emparée de ces dernières, initialement destinées à Moscou.En décembre 2022, Washington avait annoncé que Pyongyang avait vendu des roquettes et des missiles d'infanterie, le mois précédent, au groupe de mercenaires russes Wagner. Et en septembre de la même année, il avait déjà publié que le Kremlin envisageait d'acheter des millions de projectiles et de roquettes à son allié.