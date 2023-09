Kim Jong-un arrive à Komsomolsk-sur-l'Amour

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen poursuit sa visite en Russie après son sommet, mercredi, avec son homologue russe. D’après plusieurs médias locaux, dont TASS, Kim Jong-un serait arrivé ce matin vers 8h à Komsomolsk-sur-l'Amour, ville industrielle située dans l’Extrême-Orient russe.L’homme fort de Pyongyang devrait y visiter l’usine aéronautique Youri Gagarine qui fabrique des avions de combat, notamment des chasseurs Soukhoï Su-35 et Su-57, ainsi que d’autres avions commerciaux.Au Japon, Kyodo News a, pour sa part, annoncé un peu plus tôt que les chefs de l'armée de l'air et de la marine nord-coréennes, Kim Kwang-hyuk et Kim Myeong-sik, accompagneraient leur dirigeant. L’agence de presse japonaise a également indiqué que le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, pourrait être présent.Kim III pourrait aussi se déplacer sur un chantier naval qui construit des sous-marins. Après avoir terminé son programme du jour, il devrait se rendre à Vladivostok pour visiter la Flotte du Pacifique et l'université fédérale d'Extrême-Orient. Son arrivée au port maritime est prévue samedi midi.