Grève des cheminots : le taux de circulation des trains est de 79,6 %

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, au deuxième jour de la grève du syndicat des cheminots, le taux de circulation des trains dans le pays était, selon les chiffres établis à 9h du matin, de 79,6 % par rapport à la normale. Le taux de participation à la grève était, quant à lui, de 26 %.En détail. Ceux de circulation par type de train sont les suivants : 77,5 % pour le KTX, le train à grande vitesse, 75,9 % pour les trains de passagers, 19,5 % pour ceux de marchandises et enfin 84 % pour le métro métropolitain.Suite à cette grève, le ministère de l'Aménagement du Territoire a annulé 1 170 trains du 14 au 17 septembre. Cependant, il a mobilisé un total de 4 950 travailleurs temporaires pour améliorer la situation. Ainsi, hier soir, pendant les heures de pointe, le taux de circulation du métro de Séoul était de 88,2 % par rapport à la normale.Le gouvernement prévoit de maintenir les taux de circulation du métro à environ 75 % et du KTX à 68 %, en mobilisant du personnel temporaire pendant l’action collective. En particulier, le métro de la capitale devrait maintenir des taux de circulation de plus de 90 % aux heures de pointe du matin, de 7 à 9 heures, et de plus de 80 % à celles du soir, de 18 à 20 heures.