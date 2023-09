Reconstruction de l’Ukraine : première visite d’officiels et d’entrepreneurs sud-coréens à Kyiv

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a signé un accord officiel sur le Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF) avec l’Ukraine. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de l'Economie et des Finances. Séoul a organisé mercredi une cérémonie de signature à Kyiv, en présence de son ministre du Territoire, des Infrastructures et des Transports, Won Hee-ryong, et le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal.Dans ce cadre, une délégation du pays du Matin clair de coopération à la reconstruction de l’Ukraine a visité la capitale de cette dernière, les 13 et 14 septembre. C’est une fois que les trente officiels et entrepreneurs ont quitté la ville pour aller en Pologne que le ministère sud-coréen du Territoire a partagé la nouvelle.Durant leur séjour, les représentants sud-coréens ont été reçus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce dernier leur a proposé de coopérer et de participer aux projets de reconstruction dans divers domaines, tels que les trains à grande vitesse, les ressources en eau, l’énergie, la défense et l’industrie manufacturière.La délégation et le gouvernement ukrainien ont tenu également le forum Corée-Ukraine sur la coopération à la reconstruction. Ils ont annoncé les six principaux projets à mener ensemble. Séoul doit établir des plans de mise en place de ces projets, et lancera des études de faisabilité. Les entreprises sud-coréennes ont fait, quant à elles, des exposés sur les domaines de coopération, dont les villes intelligentes, le jumeau numérique, les barrages et la construction modulaire. Elles ont aussi profité de ce déplacement pour signer quatre mémorandums d’entente sur place afin de renforcer la coopération en la matière.