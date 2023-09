Photo : YONHAP News

Le 15 septembre 2023 marque le 73e anniversaire du débarquement d’Incheon. Conduite à l’initiative du général Douglas MacArthur, commandant des forces américaines en Corée du Sud et au Japon ainsi que premier chef du Commandement de l’Onu, cette opération a permis de reprendre Séoul le 25 septembre 1950.Lors d’une grande cérémonie qui a été organisée, ce matin dans le port du nord-ouest, en présence de 1 300 invités, Yoon Suk-yeol a déclaré que ce débarquement était à la fois une opération historique et une victoire glorieuse qui a empêché la communisation de la péninsule coréenne. C’est la première fois qu’un chef de l’Etat participe à la commémoration du débarquement d’Incheon.Toujours d’après le président de la République, le courage et le sacrifice des vétérans ont été la force motrice du triomphe, mais sept décennies plus tard, la Corée du Nord continue de menacer le Sud en développant ses capacités nucléaire et balistique.Enfin, Yoon a conclu que, tout en se souvenant de la victoire obtenue par le sacrifice des soldats qui ont participé au conflit fratricide, le gouvernement va combattre toute menace et sauvegarder la démocratie libérale.