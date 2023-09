Investissements directs à l’étranger : chute de plus de 20 % au 2e trimestre

Photo : YONHAP News

Les investissements directs à l’étranger (IDE) de la Corée du Sud ont dégringolé de 22,9 % au deuxième trimestre, sur un an, à 15,31 milliards de dollars. Selon les données publiées aujourd’hui par le ministère de l'Economie et des Finances, il s’agit d’un recul de 8,8 % par rapport aux 16,79 milliards de dollars du précédent trimestre.Par secteur, les investissements dans les finances et les assurances ont chuté de 20,7 % au cours de la même période à 5,79 milliards de dollars. L'industrie manufacturière a accueilli 4 milliards de dollars, soit une décrue de 33 %, et le secteur immobilier 1,25 milliard, en recul de 20,1 %. Tandis que les services d’information et de communication ont vu leurs IDE baisser de 15 % à 890 millions de dollars, les investissements dans l’industrie minière ont bondi de 122,9 % pour atteindre 1,04 milliard.Par pays, les Etats-Unis ont attiré 6,21 milliards de dollars d’IDE de la part de sud-Coréens, suivis des îles Caïmans avec 1,38 milliard et du Canada avec 1,22 milliard. La Chine, avec 570 millions de dollars, a vu son montant chuter de 53,3 % par rapport à trois mois plus tôt.Le ministère sud-coréen a expliqué que les IDE s’étaient rétrécis légèrement après un rebond au précédent trimestre en raison des taux d’intérêt élevés et de l’incertitude économique à l’échelle internationale.