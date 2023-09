NCG : la quatrième réunion se tient à Séoul

Photo : YONHAP News

Le groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain a tenu ce matin sa quatrième réunion au ministère des Affaires étrangères, à Séoul.Les vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont discuté notamment des moyens de coopération pour renforcer la dissuasion nucléaire sur fond d’élévation de la menace atomique et balistique nord-coréenne.Du côté sud-coréen, le premier vice-ministre des Affaires étrangères, Chang Ho-jin, et son homologue de la Défense, Shin Bum-Chul, ont participé au rassemblement. Washington a été représenté par Bonnie Jenkins, sous-secrétaire d'Etat chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationale, et Sasha Baker, sous-secrétaire adjointe à la Défense pour la politique.Lors de leur rencontre, les deux parties ont dû probablement exprimer leur préoccupation face au rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou. Ils ont également dû aborder une mise en œuvre efficace de la « déclaration de Washington » adoptée par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et son homologue américain Joe Biden, en avril dernier.