Ministère de la Défense : plusieurs signes montrent que Pyongyang fournit des armes à Moscou

Photo : YONHAP News

Alors qu’on soupçonne qu’avant même le sommet Kim-Poutine de mercredi Pyongyang avait déjà fourni des armes à Moscou, le ministère sud-coréen de la Défense a confirmé que des signes avaient été détectés.Selon un haut responsable du ministère, en effet, plusieurs circonstances témoignent que le régime de Kim Jong-un a offert des munitions à son allié traditionnel en guerre avec l’Ukraine. Les autorités militaires sud-coréennes et américaines ont alors poursuivi leurs recherches pour déceler d'autres preuves. A la question des journalistes de savoir si la position de Séoul de ne pas envoyer d’armes de destruction massive à Kyiv va changer, cet officiel a répondu que pour le moment elle reste la même.Hier, « Voice of Ukraine » a rapporté que le directeur de l'Agence de renseignement militaire du ministère ukrainien de la Défense avait déclaré que le fournissement avait commencé il y a un mois et demi. Kyrylo Boudanov avait alors craint que si Moscou reçoit ces ressources, cela pourrait avoir des répercussions désastreuses sur la guerre russo-ukrainienne. En effet, cette aide pourrait permettre au pays envahisseur de surpasser la pénurie d’armes à laquelle il est actuellement confronté.Il ne s'agit pas de la première allégation selon laquelle le royaume ermite fournirait des armes au Kremlin. Le 29 juillet dernier, le Financial Times avait rapporté que les soldats ukrainiens avaient récemment attaqué les forces russes avec des roquettes nord-coréennes.