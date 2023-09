NCG : la coopération militaire Pyongyang-Moscou viole des résolutions onusiennes

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont souligné que la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou constituait une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils les ont avertis qu’il payeront le prix. C’est ce qu’a déclaré cet après-midi le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères lors de la conférence de presse, tenue suite à la quatrième réunion du groupe consultatif nucléaire (NCG) sud-coréano-américain.Selon Chang Ho-jin, la Corée du Sud et les Etats-Unis ont partagé la même opinion, selon laquelle la Russie doit se comporter de manière responsable en tant que partie prenante de l’établissement du régime de non-prolifération et membre permanent du conseil onusien.La sous-secrétaire d'Etat américaine chargée du contrôle des armements et des affaires de sécurité internationale, a dénoncé elle aussi leur rapprochement politique. Bonnie Jenkins a indiqué que Séoul et Washington avaient discuté de la promotion par Moscou des programmes nucléaires illicites nord-coréens et du soutien de Pyongyang dans la guerre en Ukraine. Elle a aussi critiqué que les éventuels transferts d’armes entre les deux alliés reclus, rapportés récemment par certains médias, aillent à l'encontre de plusieurs résolutions onusiennes.