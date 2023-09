Photo : YONHAP News

En cet avant dernier lundi de septembre, le ciel sera couvert de nuages, un peu partout en Corée du Sud. Des averses sont également attendues dans l’ensemble du territoire.Selon Météo-Corée, 5 à 60 mm de pluie dans la province de Gyeongsang du Nord. Quant au reste du pays 5 à 40 mm. Côté température, 28°C à Séoul et entre 27 et 31°C dans les autres villes. Soit 3 à 4 °C plus élevées que la moyenne saisonnière.D’après les prévisions de l’agence météorologique, le temps sera toujours mauvais demain dans le centre. Les habitants du sud-est ne devront pas laisser leur parapluie à la maison, puisque la pluie va encore tomber dans l’après-midi.