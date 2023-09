Yoon Suk-yeol se rend à New York pour l'Assemblée générale de l'Onu

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol part aujourd'hui pour New York aux Etats-Unis pour assister à la Semaine de haut niveau de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies.L'avion de l'armée de l'air sud-coréenne qui transporte le président de la République, baptisé « Code One », décollera bientôt à l'aéroport de Séoul. Le président Yoon sera accompagné de son épouse Kim Keon-hee durant ce voyage de six jours.Le chef de l'Etat prononcera ce mercredi, heure locale, le discours liminaire, qui, en dehors de l'avertissement contre la coopération nord-coréano-russe, dénoncera les inégalités dans le développement économique, la réponse au changement climatique et la transition numérique.Le numéro un sud-coréen demandera également le soutien de la communauté internationale à la candidature de Busan à l'organisation de l'Exposition universelle 2030. En effet, l'assemblée générale du Bureau international des expositions aura lieu en novembre pour décider de la ville d'accueil de cet événement d'envergure.Dès l'arrivée à New York, le président Yoon tiendra un tête-à-tête, un déjeuner ou un dîner avec les chefs d'Etat et de gouvernement d'une trentaine de pays membres. Il rentrera ce samedi à Séoul.