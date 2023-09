1re grève du syndicat des cheminots se termine aujourd'hui

Photo : YONHAP News

La grève du Syndicat national des cheminots, qui a débuté jeudi dernier, prend fin aujourd’hui, le 18 septembre.Comme annoncé, les cheminots syndiqués étaient censés revenir au lieu de travail à 9 heures ce matin, mais les incommodités auraient dû perdurer aux heures de pointe. La Korail, l’équivalent en France de la SNCF, a annoncé qu'elle reprendrait progressivement le service des trains.Compte tenu de la formation et de l'aptitude des membres syndiqués de retour ainsi que de l'organisation du programme de l’exploitation des véhicules, la Korail s'attend à ce que le train à grande vitesse (KTX) fonctionne normalement à partir de 17 heures, les trains pour les passagers et les marchandises, quant à eux, à partir de 18 heures et les rames de métro métropolitain à partir de 21 heures.La société vise à 89,7 % le taux de l’exploitation des trains par rapport aux horaires normaux : plus précisément le KTX à 87,1 %, les trains réguliers tels que Saemaeul à 86,2 % et le métro métropolitain à 93,2 %.Cependant, le métro métropolitain sera à la disposition des passagers 95 % du temps aux heures de pointe le matin et 99 % du temps aux heures de pointe le soir afin de minimiser les désagréments pour les utilisateurs.Bien qu'aucune négociation formelle entre les syndicats et la direction n'ait eu lieu jusqu'à présent, certains estiment que les travailleurs éviteront une nouvelle grève pendant les vacances de Chuseok pour ne pas causer un grand fardeau à leurs égards et le gouvernement.