La statue du saint André Kim Taegon est installée au Vatican

Photo : YONHAP News

La statue du saint André Kim Taegon a été installée et bénie dans une niche à l'extérieur de la basilique Saint-Pierre, le 16 septembre dernier, le jour du 177e anniversaire du martyre de ce 1er prêtre coréen. Il s'agit d'une première pour un saint coréen, voir asiatique.La statue, réalisée par le sculpteur sud-coréen Han Jin-sub, est d'une hauteur de 3,7 mètres et d'une profondeur de 1,83 mètres. Elle représente le saint au « gat », vêtu de « dopo », respectivement le chapeau en crin de cheval et le manteau traditionnels pour homme. La statue aux bras ouverts a l'air de tout accepter.Le cardinal Mauro Gambetti, qui a présidé la bénédiction de la statue, a annoncé que le Saint-siège abriterait désormais des statues de saints de nombreux pays et peuples. Et d'ajouter que la cérémonie d'aujourd'hui exprime le souhait de voir les églises orientales et occidentales avancer ensemble.Un peu avant, la messe d'inauguration de la statue a été célébrée par le cardinal Lazarus Heung-sik You. Le préfet du dicastère pour le Clergé a ainsi souligné l'importance de la statue du martyr coréen installée à Rome, qui, selon lui, sera héritée par l'Assemblée mondiale des jeunes catholiques prévue en 2027 à Séoul.Dans la matinée, une délégation constituée d'évêques, prêtres, pèlerins venus de Corée du Sud ainsi que de religieux habitant à la capitale italienne a été reçue en audience par le pape François. Le souverain pontife leur a demandé de devenir « apôtre de la paix » dans leur vie quotidienne.Kang Seung-kyoo, le conseiller présidentiel à la société civile, a transmis la lettre du président Yoon Suk-yeol au pape François. Et d'ajouter que la statue bénie aujourd'hui renforcera les relations diplomatiques entre Séoul et le Vatican, qui en célèbrent d'ailleurs le 60e anniversaire.L'installation de la statue en question a été initiée par le cardinal You et approuvée par le pape en août 2021. Depuis, la Conférence épiscopale de Corée a commandé cette statue pour commémorer également le 200e anniversaire de la naissance du saint André Kim. Seize diocèses coréens y ont apporté du soutien financier.