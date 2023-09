Patrimoine mondial : l’ensemble des tombes de Gaya inscrites à la liste de l’Unesco

Photo : YONHAP News

Des tumuli de Gaya ont été inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial, qui a eu lieu dimanche à Riyad, en Arabie saoudite.Il s’agit d’un groupe de sept tombes de Gaya, une confédération de chefferies qui régnait sur le centre et le sud de la péninsule coréenne du 1er au 6e siècle. Elles se trouvent à Goryeong, à Gimhae dans la province de Gyeongsang du Nord, à Goseong dans la province de Gangwon, ainsi qu’à Namwon dans la province de Jeolla du Nord.Le Comité a expliqué que ces tombes avaient une valeur universelle exceptionnelle du fait qu’elles démontrent un système unique que la confédération avait maintenu de manière à la fois autonome et horizontale avec les pays voisins. Elles constituent également, toujours selon lui, une preuve importante qui montre la diversité de la civilisation antique de l’Asie de l’Est.Les tombes de Gaya sont considérées comme des patrimoines qui peuvent restituer sa civilisation disparue, car il ne reste pas beaucoup de documents sur lui, contrairement aux royaumes de Goguryeo, Baekje et Silla de la même époque.Lors de l’ajout des tombes à sa liste, le Comité a demandé d’exproprier des terrains privés qui les entourent, et d’établir un système de gestion intégrale pour leur préservation.Grâce à l’inscription des tumuli de Gaya, le nombre de patrimoines mondiaux détenus par le pays du Matin clair a augmenté à seize. La grotte de Seokuram et le temple Bulguksa ont été classés en 1995 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Parmi les seize sites sud-coréens inscrits au patrimoine mondial, 14 sont des sites culturels et deux sont naturels.