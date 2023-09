Park Gwang-on demande le renouvellement des politiques et des ministres du gouvernement

Photo : YONHAP News

Park Gwang-on, le patron du groupe parlementaire du Minjoo, la 1re formation de l'opposition, a demandé aujourd'hui à l'Assemblée nationale un renouvellement complet des politiques du gouvernement et des ministres. Sans quoi, l'administration de Yoon Suk-yeol deviendra le quinquennat le moins démocratique de l'histoire du pays, a-t-il poursuivi.Lors de son discours devant les députés, le chef des députés du parti de centre-gauche a commencé par pointer du doigt les politiques de l'administration Yoon, qui ne respectent ni l'Etat de droit, ni le sens commun, ni les valeurs universelles avant de demander la démission de l’ensemble du cabinet ministériel et la destitution du Premier ministre.Park a également critiqué le Parquet, qui demandait ce matin un mandat d'arrêt contre Lee Jae-myung, le patron du Minjoo, pour corruption. Pour lui, cette demande contre un élu en grève de la faim depuis le 31 août constituerait une violence juridique et un piège pour sa formation. Il a ainsi dénoncé les procureurs qui auraient souhaité mettre le Minjoo face à un dilemme, puisque l'approbation du mandat d'arrêt risque de provoquer du désordre au sein du parti alors que son rejet pourrait susciter des critiques de la part des anti-Lee Jae-myung.Le député a demandé au président Yoon et à son gouvernement d'arrêter de s'en prendre à leurs prédécesseurs à toutes les occasions et d'interroger ou arrêter les conseillers et les ministres de l'administration précédente, donc de Moon Jae-in.L'ex-journaliste a également appelé la Cour des comptes à abandonner ce qu’il considère comme des « audits partiaux », probablement pour réfuter la récente inspection de corps d’Etat qui a conclu à l'éventuelle manipulation des statistiques de la présidence précédente.Par ailleurs, le député Park a exhorté le parti au pouvoir et le gouvernement à coopérer dans le projet de révision de la Constitution, avant de demander un plus grand soutien financier au peuple souffrant toujours des conséquences économiques du COVID-19 et de renforcer le budget destiné à la R&D.