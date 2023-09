Les informations sur des militants indépendantistes retrouvées

Photo : KBS News

Le 17 septembre, l'Armée de libération de Corée a célébré son 83e anniversaire après sa création en 1940. Le gouvernement sud-coréen a rendu public hier des documents sur des militants indépendantistes coréens, établis par l’ancien gouvernement nationaliste de la Chine.Ces écrits sont qualifiés d’importants et ayant une valeur d’archives historiques. Ils contiennent non seulement des informations personnelles sur les militants indépendantistes mais aussi leurs évaluations de la part du régime chinois.Dans un des documents, sont indiqués le nom du héros de l’indépendance de la Corée, Ahn Jung-geun, et son pays natal, la Corée. Etablies par le régime chinois de l’époque sous forme d’une fiche de l’état du personnel, ces notes datent des années 1940-1950. On apprend notamment que son frère cadet, Ahn Jeong-geun, aurait occupé un poste clé au sein du gouvernement provisoire de la Corée et qu’il était en mesure d’entrer en contact directement avec les gouvernements britannique et américain.Un autre indépendantiste, Shin Ik-hee, figure également sur la fiche en question. Selon l'information découverte, il a fréquenté l'Université de Waseda au Japon et a été ministre de l'Intérieur du gouvernement provisoire.D’autres fiches ont été retrouvées à l'ambassade de Taiwan sous le nom de « Certificat d'enregistrement des effectifs » regroupant six fiches relatives notamment à Hong Jin, Ji Cheong-cheon et Jo So-ang.Hwang Seon-ik, professeur du département de l'histoire coréenne à l’Université Kookmin explique que les relations entre la Corée et la Chine, établies à travers le mouvement indépendantiste, se sont poursuivies au moins jusque dans les années 1950, et les dossiers du personnel ont été ainsi conservés.Des informations sur les membres de l’état-major de l'Armée de libération de Corée et de la première zone ont été découverts, leurs noms, âges et sexes, entre autres. Elles ont été envoyées par le gouvernement provisoire de Corée au gouvernement national chinois, dont la liste de 87 membres précédemment analysés.Grâce à cela, environ 40 membres de l'Armée de libération qui n'avaient pas encore reçu de récompense pour l'indépendance ont été identifiés. Il est à noter que dans la liste publiée, de nombreux noms de femmes ont été trouvés.Le ministère sud-coréen des Patriotes et des Anciens combattants a publié ces données pour commémorer le 83e anniversaire de la fondation de l'Armée de libération de la Corée et annoncé qu’ils envisageaient de renforcer la coopération avec les autorités taïwanaises en supposant qu’un nombre important de documents concernés sont stockés à Taiwan.