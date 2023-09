Recettes fiscales 2023 : la Corée du Sud percevra 59 000 milliards de wons de moins que prévu

Photo : KBS News

Le montant des recettes fiscales pour 2023 est estimé à 341 400 milliards de wons, l’équivalent de 241,5 milliards d’euros, soit 15 % de moins que les 400 500 milliards de wons qui étaient attendus. Il s’agit du plus gros déficit jamais évalué.Cet écart est principalement dû à la baisse des impôts sur les sociétés. Séoul a révisé les recettes fiscales attendues de ces impôts à 79 600 milliards de wons, à savoir 56,3 milliards d’euros, en baisse de 24 % par rapport aux premières estimations. Et ce en raison du ralentissement du marché des semi-conducteurs et d’une croissance économique plus lente que prévu.Les impôts sur les gains en capital devraient eux aussi dégringoler de 41 % à 17 500 milliards de wons, ou 12,3 milliards d’euros, du fait de la chute du nombre de transactions immobilières.Pour combler cette différence, l’exécutif a décidé de se servir de fonds de stabilisation des changes et de l’excédent budgétaire net de l’an dernier.