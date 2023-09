Lutte contre les fausses nouvelles : la KCC active un système de guichet unique

Photo : YONHAP News

La Commission des communications de Corée (KCC) a annoncé aujourd’hui des moyens pour lutter contre la désinformation.La KCC prévoit d’abord d’activer un système de guichet unique qui permet de signaler les informations erronées. Après le signalement des contenus liés aux « fake news », elle les examine immédiatement et prend des mesures de suivi. Elle projette également de créer de nouvelles lois ou de réviser celles qui existent déjà afin de limiter la production et la diffusion des informations jugées inexactes. En ce faisant, elle cherche à empêcher les journalistes ou les sociétés de presse, qui ont produit des fausses nouvelles, de changer d’entreprise ou de fonder de nouveaux médias.La KCC a déclaré qu’elle étudierait aussi un moyen d’obliger les entreprises de presse à passer un examen régulier plus souvent que tous les trois ans fixés actuellement, en cas d’infraction critique à la loi.Rappelons que la commission a lancé, le 6 septembre, un groupe de travail visant à éradiquer les fausses rumeurs. Compte tenu du fait que 69 % des sud-Coréens lisent les articles en ligne, elle a demandé aux entreprises des portails Web de présenter des dispositifs d’autorégulation.