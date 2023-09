Photo : YONHAP News

Pour la deuxième journée de suite, le ciel sera gris ici et là en Corée du Sud. Quelque gouttes de pluie sont aussi prévues à Séoul, dans la province de Gyeonggi qui l’entoure ainsi que dans une partie de la province de Gangwon dans le nord-est.Côté température, 28°C à Séoul comme hier et entre 27 et 30°C dans les autres villes. Soit 1 à 3 °C moins élevées que la veille.D’après les prévisions de l’agence météorologique, le temps sera toujours mauvais demain dans l’ensemble du pays du Matin clair.