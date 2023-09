Expo 2030 : Yoon Suk-yeol fait la promotion de la candidature de Busan, à New York

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a atterri à New York, lundi matin, heure locale. Yoon Suk-yeol a aussitôt entamé son ballet diplomatique. Objectif : solliciter les soutiens à la candidature de la ville de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Effectivement, il s’est entretenu en tête-à-tête avec les dirigeants d’au moins sept nations, dont le Sri Lanka, Saint-Marin, le Burundi et la République tchèque. Il envisage aussi de rencontrer les chefs d’Etat ou de gouvernement de plus de 20 autres Etats membres du Bureau international des Expositions, qui doit élire, fin novembre, la ville hôte de l’événement.Lors de l’entrevue avec son homologue du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, le président Yoon a également souligné la coopération bilatérale en matière de développement, du travail, de changement climatique et des échanges commerciaux. Le leader de l’Etat insulaire d’Asie du Sud a lui aussi souhaité élargir la collaboration avec Séoul dans les domaines de l'éducation, des investissements et des TIC.Les discussions avec les capitaines-régents de la République de Saint-Marin, Alessandro Scarano et Adele Tonnini, ont porté sur la coopération touristique.Au cours du sommet avec le leader burundais, le premier depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1991, Yoon et Evariste Ndayishimiye ont échangé sur les moyens de travailler main dans la main dans les secteurs de l’agriculture et de la santé, entre autres.Le numéro un sud-coréen a par ailleurs profité de son entretien avec le président de la République tchèque pour souhaiter la participation des entreprises de son pays à la construction d’un nouveau réacteur dans la centrale de Dukovany, deuxième site nucléaire de l’Etat d’Europe centrale. Petr Pavel a pour sa part proposé de coopérer dans la production des batteries utilisant le lithium, dont son pays possède environ 3 % des réserves mondiales, et de collaborer pour la reconstruction de l’Ukraine.Ce mardi, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan doit être reçu par le patron de l’Onu, Antonio Guterres. Demain, il s’exprimera à la tribune de l’Assemblée générale de l’organisation internationale.