Antony Blinken rencontre le vice-président chinois Han Zheng à New York

Le secrétaire d’Etat américain a rencontré hier le vice-président chinois, actuellement à New York pour l’Assemblée générale des Nations unies. C’est ce qu’a annoncé le département d’Etat américain.A en croire l’agence Reuters, Antony Blinken et Han Zheng ont échangé notamment sur les provocations nord-coréennes, l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’épineuse question du détroit de Taïwan.La diplomatie américaine a affirmé que les deux hommes avaient eu des discussions « franches et constructives » et qu’ils étaient aussi convenus de maintenir la communication bilatérale.Leur entretien aurait eu lieu pour organiser un nouveau tête-à-tête entre Joe Biden et Xi Jinping en marge du sommet de l’Apec, forum de coopération économique de l’Asie-Pacifique, prévue en novembre à San Francisco.