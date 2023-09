Fonds iraniens : Séoul confirme le transfert à un pays tiers

Photo : YONHAP News

Séoul a confirmé aujourd’hui que les fonds iraniens avaient été transférés avec succès à un pays tiers en étroite collaboration avec les Etats concernés.Selon le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement sud-coréen en avait utilisé une partie pour régler les impayés de Téhéran aux budgets de l’Onu, et ce à la demande de la République islamique, et livré aussi à celle-ci les produits d’ordre humanitaire dont la population a besoin.Le ministère n’a pas oublié non plus de remercier notamment le Qatar et la Suisse d’avoir eux aussi joué un rôle décisif dans le déblocage de l’argent gelé dans deux banques sud-coréennes.Les fonds devront désormais servir à des fins humanitaires comme les achats de denrées et de médicaments.Le pays du Matin clair veut aussi s’emparer de l’occasion pour développer davantage ses relations avec Doha.