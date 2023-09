Westinghouse débouté de sa plainte contre KHNP aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Suite de la bataille judiciaire qui oppose Westinghouse à Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP).Le géant américain du nucléaire avait porté plainte en octobre dernier contre la filiale de la société d’électricité sud-coréenne Kepco auprès du tribunal fédéral de Washington. Il avait alors demandé à celui-ci d’empêcher son concurrent sud-coréen d’exporter son réacteur à eau pressurisée APR 1400 vers la Pologne ou la République tchèque.Selon l'entreprise américaine, le réacteur en question a été construit sur la base de ses technologies et KHNP ne peut donc le vendre sans autorisation du gouvernement américain, comme le stipule le règlement fédéral concerné.Or, le tribunal vient de rejeter sa requête sans pour autant évoquer la question de la propriété intellectuelle, le principal point du litige. Il s’est contenté de juger que Westinghouse n’a pas qualité à agir dans ce procès.La question est désormais de savoir si le réacteur APR 1400 a été conçu à l’aide des technologies du groupe américain ou développé par la Corée du Sud à elle seule. Le tribunal doit la trancher. A ce propos, la société du pays du Matin clair s’est défendue d’avoir bénéficié d’une aide de Westinghouse seulement au premier stade du développement de son réacteur. Et d’ajouter que celui qu’il cherche à exporter est un modèle de conception nationale.