Parlement : le mandat d’arrêt contre Lee Jae-myung et la motion de censure contre Han Duck-soo mis au vote le même jour

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le torchon continue de brûler entre les deux principales formations, le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo.Deux textes seraient soumis au vote le même jour. Une chose inédite, effectivement, ils le seraient lors de la séance plénière, prévue ce jeudi. L’un concerne une demande d’autoriser le tribunal à interroger le patron de la première force d’opposition, Lee Jae-myung, avant de décider de délivrer ou non un mandat d’arrêt requis par le Parquet à son encontre, l’autre est une motion de censure contre le Premier ministre Han Duck-soo, déposée par le Minjoo.Afin de les adopter, la majorité des élus du Parlement doivent participer au vote à bulletin secret et la majorité d’entre eux doivent se prononcer pour. La guerre des nerfs repart donc de plus belle.Avec désormais 167 sièges, le Minjoo dispose de la majorité parlementaire. Mais les choses ne semblent pas si simples pour ce qui est du mandat d’arrêt contre son chef, le parti de centre-gauche restant toujours fragmenté.Dans le camp d’en face, il est possible que les députés du PPP, le mouvement présidentiel, votent unanimement pour le mandat d’arrêt et contre la motion de censure. Certains d’entre eux sont allés jusqu’à réclamer la non-participation de leur formation au vote de la motion en question.