Pour la deuxième journée de suite, la Bourse de Séoul connaît une baisse. Le Kospi, l’indice de référence, perd 0,60 % par rapport à hier et clôture ce mardi à 2 559,21 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, glisse de 0,83 % et finit la séance à 883,89 points.Sur le marché des changes, un dollar américain s’échange contre 1 328,5 wons, soit 4,1 wons de plus que la veille.