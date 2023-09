Chuseok 2023 : l’entrée dans les palais sera gratuite

Photo : YONHAP News

A l’occasion de Chuseok, l’une des plus grande fêtes traditionnelles du pays avec Seollal, l’entrée dans les anciens palais royaux de Séoul va être gratuite. C’est ce qu’a annoncé hier l’Administration de l’héritage culturel (CHA).En effet, du 28 septembre, la veille de la fête de la pleine lune et des moissons, jusqu’au 3 octobre, dernier jour des festivités, les visiteurs n’auront pas besoin d’acheter un ticket pour entrer dans les quatre palais de la capitale : Gyeongbokgung, Changdeokgung, Deoksugung et Changgyeonggung. « gung » veut dire « palais ». Idem pour Jongmyo, le sanctuaire royal inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.A savoir également qu’en temps normal, ces monuments sont fermés tous les lundis ou mardis, mais ils seront exceptionnellement tous ouverts début octobre. Par contre, leurs portes seront fermées le mercredi 4 octobre.