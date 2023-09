Chuseok 2023 : les sud-Coréens souhaitent offrir des bons d’achat ou des fruits

Photo : YONHAP News

Chuseok ou la fête de la pleine lune et des moissons rime avec cadeau. En effet, beaucoup de sud-Coréens, en profitent pour offrir un présent à leur famille, à leurs amis ou encore à leurs collègues de bureau. Alors que vont-ils acheter pour Chuseok 2023 qui tombe le 29 septembre ? Pour le savoir, Lotte Members, une filiale du groupe Lotte spécialisée dans les points de fidélité, a mené une enquête du 25 au 30 août derniers auprès de 2 000 adultes.Viennent en tête du classement des bons d’achat ou des paniers de fruits. Avec 37,7 % ex aequo. Ils sont suivis des boîtes de compléments alimentaires et des coffrets de viande. A noter que le nombre de personnes qui ont opté pour les cartes cadeaux a augmenté de 3,4 points en glissement annuel.Puisqu’on parle de bons d’achats, sous quel forme songent-ils les offrir à leurs proches ? Il est vrai que le format papier reste le plus populaire. Avec 69,6 %. Pourtant les chèques cadeaux mobiles connaissent eux aussi pas mal de succès. Avec 57 %.Alors qui seront les heureux élus qui vont recevoir tous ces beaux cadeaux fin septembre ? 50,3 % des sondés les offriront à leurs parents ou aux parents de leur conjoint.