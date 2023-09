Sommet Kim-Poutine : le ministère sud-coréen des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur russe

Photo : YONHAP News

Alors que le président russe Vladimir Poutine a offert des drones à son homologue nord-coréen Kim Jong-un à l’occasion de leur sommet au cosmodrome de Vostochny, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a convoqué hier après-midi l’ambassadeur russe Andrey Kulik à Séoul.A son interlocuteur, le vice-ministre Chang Ho-jin a fait part de la position de la Corée du Sud concernant les discussions entre les deux leaders sur l’échange d’armes Pyongyang-Moscou ainsi que sur la coopération militaire bilatérale. Avant d’appeler le Kremlin à arrêter immédiatement de collaborer avec son allié en la matière, tout en respectant les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.Le haut diplomate sud-coréen n’a pas oublié non plus d’exhorter la Russie à agir dignement en tant que membre permanent du conseil. Avant de conclure que le gouvernement sud-coréen agira fermement à tout acte qui nuit à la sécurité nationale et viole les résolutions onusiennes et ce en travaillant main dans la main avec la communauté internationale.