Yoon s’entretient avec le secrétaire général de l’Onu à New York

Photo : YONHAP News

En visite à New York pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a rencontré mardi le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres.Le dossier nord-coréen a dominé leur entretien. Le chef de l'Etat sud-coréen a souligné la nécessité pour les pays membres de l'Onu de réagir ensemble aux provocations de la Corée du Nord dans un contexte notamment marqué par la possible coopération militaire Pyongyang-Moscou.Le numéro un sud-coréen a également promis une plus grande contribution de son pays au rétablissement de la paix et à la reconstruction en Ukraine, ainsi qu'à l'élaboration des normes internationales destinées à limiter les risques de dérives des technologies numériques de pointe.Par ailleurs, en compagnie de son épouse, le président Yoon a retrouvé, mardi soir, heure de New-York, son homologue américain Joe Biden lors d'une réception organisée par les USA. Les deux hommes se sont déjà rencontrés il y a dix jours en marge du sommet du G20 à New Delhi en Inde.Enfin, le locataire du Bureau présidentiel de Yongsan continue de solliciter le soutien de la communauté internationale à la candidature de Busan à l'organisation de l'Exposition universelle 2030. Dans le cadre de ces efforts, il a tenu des tête-à-tête avec les chefs d'Etat et de gouvernement de neuf pays membres de l'Onu dès lundi, le jour de son arrivée sur le sol américain. Il a également rencontré le lendemain les dirigeants d'autres pays comme le Ghana.