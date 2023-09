La K-story tente de percer le marché chinois

Photo : KBS News

En représailles à l’accord que Séoul et Washington ont conclu pour installer le système de défense anti-missile à haute altitude américain (THAAD) dans le sud-est de la péninsule coréenne en 2016, Pékin a interdit sur son sol la hallyu, la vague culturelle coréenne. Depuis, les films, les dramas, les chansons de variété ou les jeux vidéo ont du mal à s’exporter vers l’empire du Milieu qui a pourtant longtemps été son principal importateur. Il semble tout de même y avoir un moyen pour rouvrir ses murailles. La clef n’est autre que la « K-story ».En effet, ayant moins de restrictions comparées aux contenus culturels finis, les histoires de film, de drama ou encore de webtoon peuvent se vendre dans le continent chinois et, sur place, renaissent sous une différente forme.Le cas du « Moon Man » en est un très bon exemple. Ce film, qui avait occupé la deuxième place du box-office lors de sa sortie dans les salles obscures chinoises en 2022, est une adaptation d’une BD numérique sud-coréenne du même nom signée Cho Seok.La présidente d’EO Contents Group, Oh Eun-young, a déclaré au micro de la KBS que la K-story a des caractères universels tout en ayant des points innovants comparés à la Chine ou à d’autres pays d’Asie. D’après les explications de Yoon Ho-jin, directeur du Centre de business à Pékin de l’Agence sud-coréenne pour les contenus créatifs (KOCCA), les autorités chinoises ne délibèrent pas à l’avance sur les webtoons qui pour le moment ont moins d’influence dans la société. Quant aux histoires originales et les droits d’auteur, ils peuvent être échangés librement dans le marché.Même s’il n’y a pas beaucoup d’avancées dans les échanges culturels entre la Corée du Sud et la Chine, on peut donc espérer que l’exportation des droits d’auteur des contenus culturels « made in Korea » dans l’empire du Milieu les fasse redémarrer.Depuis que Pékin a banni la hallyu sur son sol, le montant des exportations des contenus culturels du pays du Matin clair vers le monde sinophone a augmenté. De l’avis des experts, la vente des droits d’auteur y a contribué.