Assemblée nationale : le chef du groupe parlementaire du PPP prononce un discours

Photo : YONHAP News

Le chef du groupe parlementaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a prononcé un discours ce matin à l'Assemblée nationale. A cette occasion, Yun Jae-ok a critiqué l'administration précédente pour avoir falsifié les statistiques faute de pouvoir corriger ses politiques. En faisant référence aux soupçons de manipulation remontant au mandat de Moon Jae-in, révélés par une récente enquête menée par la Cour des comptes, il a martelé que c’est une « atteinte à l'ordre national ».L’élu conservateur a également dénoncé les dangers des « fake news » en évoquant l'affaire d'une fausse interview réalisée à la veille de la présidentielle 2022 pour discréditer Yoon Suk-yeol, candidat de l'époque. Pour lui, ce type d'actes relève du terrorisme contre la démocratie libérale et porte atteinte à la souveraineté du peuple.Dans la foulée, le chef du groupe parlementaire du PPP a promis d'élaborer des moyens permettant de combattre les fausses informations. Il a également demandé aux députés des deux camps opposés d'œuvrer ensemble pour remédier aux dérives du « fandom politique » qui menacent la démocratie.Par ailleurs, Yun Jae-ok a souligné l'importance des relations entre la Corée du Sud et le Japon, en affirmant qu'une dégradation de celles-ci peut déstabiliser la coopération Séoul-Washington-Tokyo et affecter l'économie nationale, pénalisant ainsi la population et les entreprises sud-coréennes.Enfin, le député a identifié huit chantiers prioritaires destinés à améliorer la vie quotidienne des sud-Coréens : aide aux populations les plus vulnérables, lutte contre la crise démographique, redynamisation de l'économie nationale et des activités des entreprises, création d'emploi, stabilisation du marché immobilier, réponse au changement climatique, sécurité de la population ainsi que développement équilibré du territoire.