Météo : fortes précipitations sur les côtes

Photo : YONHAP News

Le ciel est toujours très gris ce mercredi au pays du Matin clair. La pluie est tombée toute la matinée sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les régions côtières et sur l’île méridionale de Jeju.Selon Météo-Corée, jusqu’à 150 mm sont attendus d’ici demain sur le littoral sud de la province de Gyeongsang du Sud et à Jeju. 120 mm le sont sur la côte ouest et celle est du Gyeongsang et 100 mm sur celle du Gangwon. Le reste du pays a également essuyé des précipitations assez conséquentes. Toute la moitié sud a observé entre 30 et 100 mm tandis que la région métropolitaine, incluant Séoul, entre 10 et 80 mm.Dans ce contexte, les autorités compétentes ont demandé de faire preuve de prudence, et davantage encore pour les habitants des côtes.Par ailleurs, le thermomètre a connu une baisse notable aujourd’hui par rapport à la veille, notamment dans la moitié supérieure. Séoul est tombé à 23°C contre 28°C mardi. Gangneung n’est pas monté plus haut que 22°C. Au sud, les températures ont été très légèrement plus élevées : 24°C à Daegu, 25°C à Busan, 26°C à Busan ou encore 28°C à Jeju.