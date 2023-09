Crypto-actifs : les sud-Coréens détiennent 130 000 milliards de wons à l’étranger

Photo : YONHAP News

Le montant des crypto-actifs détenus par les sud-Coréens à l’étranger s'est élevé à 130 800 milliards de wons. Il s’agit d’une somme équivalente à 92,1 milliards d’euros. C’est ce qu’a révélé aujourd’hui le Service national des impôts (NTS).Environ 5 400 personnes ont déclaré leurs comptes étrangers, dont le montant dépasse les 500 millions de wons, soit 352 000 euros, auprès du NTS. Et la somme totale s'est établie à 186 000 milliards de wons ou 131 milliards d’euros. Il s’agit d’un montant trois fois plus élevé que celui de l’an dernier.Ce bond s’explique en effet par le fait que les crypto-actifs font l’objet de la déclaration depuis cette année. En réalité, ces actifs numériques virtuels représentent 70 % des 130 800 milliards de wons signalés pour 2023. Près de 1 430 personnes morales et physiques en possédaient, alors que la somme des actifs détenus par les premières a atteint 120 000 milliards de wons, soit environ 85 milliards d’euros.Un individu a déclaré en moyenne 7,66 milliards de wons, l’équivalent de 5,35 millions d’euros. Les 30-39 ans ont été la tranche d’âge qui représentait le montant le plus important. Celui déclaré par les 20 ans ou moins a été en moyenne de 9,7 milliards de wons ou 6,83 millions d’euros.En ce qui concerne les comptes financiers sans considérer les crypto-monnaies, le montant a chuté de plus de 8 000 milliards de wons, soit 5,63 milliards d’euros. Principale cause : la baisse des prix des actions, due au ralentissement économique.