Séoul-Pékin-Tokyo : une réunion de haut rang aura lieu mardi prochain dans la capitale sud-coréenne

Une réunion de haut niveau entre Séoul, Pékin et Tokyo aura lieu le 26 septembre dans la capitale sud-coréenne. Son objectif est de préparer la relance du sommet trilatéral, dont la dernière édition remonte à décembre 2019, à Chengdu, en Chine.Le porte-parole du ministère Lim Soo-suk a déclaré, lors d’un briefing régulier, tenu aujourd’hui, que tous les éléments liés au corps consultatif et la coopération à trois seraient à l’ordre du jour.Le rassemblement sera dirigé par Chung Byung-won, le vice-ministre adjoint sud-coréen des Affaires étrangères. Le premier vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Takehiro Funakoshi, et l’adjoint du ministre chinois des Affaires étrangères, Nong Rong, y participeront.Un responsable du ministère sud-coréen a déclaré à des journalistes que les trois voisins cherchaient à tenir un sommet avant la fin de l’année. Il a fait savoir également qu’ils discuteraient probablement de la tenue d’une réunion entre les ministres des Affaires étrangères avant de fixer la date de ce rendez-vous trilatéral.