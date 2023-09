Assemblée générale de l’Onu : Guterres souligne la nécessité de réformer le Conseil de sécurité

Photo : YONHAP News / AFP

A New York, le débat général de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies a débuté mardi avec la participation des dirigeants venus du monde entier. D’après le secrétaire général, « alors que les tensions géopolitiques et internationales s’accentuent, nous semblons incapables de travailler main dans la main pour relever les défis ». Antonio Guterres a alors souligné la nécessité de réformer le Conseil de sécurité.Tout en partageant l’avis de réforme du patron de l’Onu, le président américain a critiqué, pour sa part, les provocations répétées de la Corée du Nord et réitéré la volonté des Etats-Unis de dénucléariser la péninsule coréenne par des moyens diplomatiques. Joe Biden a affirmé condamner les violations continues par Pyongyang des résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Avant de renouveler son engagement à poursuivre les efforts diplomatiques en faveur de la dénucléarisation de la péninsule.Rappelons que l'hôte de la Maison Blanche avait déjà dénoncé les actes de provocation du régime de Kim Jong-un menaçant la sécurité lors de ses deux précédents discours à la tribune de l'Onu.Son homologue ukrainien, Volodomyr Zelensky, quant à lui, a qualifié de « génocide » l’enlèvement des enfants de son pays par la Russie. Il a souligné que l’envahisseur doit rentrer chez lui et que le criminel de guerre doit être puni.