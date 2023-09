Photo : Getty Images Bank

L'indice de référence de la Bourse de Séoul termine in extremis dans le vert ce mercredi. Après une séance principalement passée dans le rouge, le Kospi a su redresser la barre dans les derniers instants. Il gagne ainsi 0,02 % par rapport à la veille et clôture la journée à 2 559,74 points. En revanche, le Kosdaq est toujours dans le dur. L'indice des valeurs technologiques cède 0,13 % et termine à 882,72 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face au billet vert. A la clôture des transactions, le dollar américain s'achète 1 330,10 wons (+4,20 wons).