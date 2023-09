Onu : Yoon Suk-yeol met en garde contre la possible coopération militaire russo-nord-coréenne

Photo : YONHAP News

Le président de la République a prononcé, mercredi, heure locale, son deuxième discours devant l’Assemblée générale des Nations unies à New York.Lors de son allocution, Yoon Suk-yeol s’en est pris avec virulence à la Russie pour avoir envahi l’Ukraine et pour tenter d’élargir ses liens militaires avec la Corée du Nord. « Si celle-ci acquiert des informations et des technologies russes nécessaires pour renforcer sa capacité à développer des armes de destruction massive en contrepartie de son arsenal conventionnel, cet échange représentera une provocation directe pour la sécurité et la paix non seulement en Ukraine et en Corée du Sud. Séoul, ses alliés et partenaires n’y resteront alors pas indifférents », a-t-il déclaré.Pour le dirigeant sud-coréen, « il est paradoxal qu’un membre permanent du Conseil de sécurité de l’Onu, qui doit être le gardien ultime de la paix mondiale, envahisse un autre Etat souverain, et obtienne des armes et des munitions de la part d’une nation qui viole frontalement les résolutions du conseil. Et dans une telle situation, l’appel à la réforme de cet organe sécuritaire est largement soutenu ». Il n’a pour autant pas précisé les moyens de le réorganiser.Le président Yoon a par ailleurs promis que son pays jouerait un rôle responsable dans la promotion et dans l’instauration de la paix mondiale en étroite collaboration avec les autres nations membres de l’organisation internationale. Sachez que le mandat de deux ans de la Corée du Sud, élue membre non permanent du conseil, débute le 1er janvier prochain.Le chef de l’Etat sud-coréen n’a cependant pas mentionné la responsabilité de la Chine, qui s’oppose avec la Russie, à des sanctions contre leur allié nord-coréen au sein du conseil. Il aurait ainsi voulu manifester son intention de réchauffer les relations avec Pékin.Le numéro un sud-coréen a également réaffirmé que l’écart se creusait de plus en plus entre les Etats dans tous les domaines allant de l’économie à la culture. Avant d’ajouter que son pays œuvrera pour sa réduction. Il est allé jusqu’à présenter les initiatives concrètes en ce sens, notamment en matière de développement, de climat et de numérique. Il s’agit de doubler l’aide publique au développement (APD) par rapport à 2019, d’aider davantage les nations les plus vulnérables au changement climatique à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de seconder la transition numérique des pays en développement, entre autres.Yoon Suk-yeol a fini son allocution en exprimant une nouvelle fois son souhait d’accueillir à Busan l’Exposition universelle de 2030, et en faisant la promotion de la deuxième ville sud-coréenne. Selon lui, Busan a été le dernier rempart de la liberté de la Corée du Sud contre les forces communistes, qui l’ont attaquée il y a sept décennies. Du coup, il a sollicité les soutiens à sa candidature.