Expo 2030 : Yoon Suk-yeol continue de promouvoir la candidature de Busan à l’Onu

Photo : YONHAP News

En marge de l’Assemblée générale des Nations unies, à laquelle il prend part, le président sud-coréen poursuit son opération séduction de Busan pour l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Pendant les deux jours suivant son arrivée à New York, lundi et mardi donc, Yoon Suk-yeol a rencontré les chefs d’Etat ou de gouvernement de 17 pays. Et hier, il s’est entretenu avec les dirigeants de plusieurs autres nations. Parmi elles la Suisse, la République centrafricaine, le Kirghizistan et la Mauritanie.Au cours de son tête-à-tête avec le président de la Confédération helvétique Alain Berset, les deux hommes se sont engagés à coopérer étroitement sur les dossiers du nucléaire nord-coréen et des industries de pointe, entre autres.Lors de l’entrevue avec le leader centrafricain Faustin-Archange Touadéra, celui-ci a remercié Séoul d’aider Bangui dans différents projets de coopération et souhaité aussi établir des relations réciproquement bénéfiques. Selon lui, le développement du pays du Matin clair sert d’exemple à son Etat. Yoon l’a invité d’ailleurs au sommet sud-coréano-américain, qui se tiendra en 2024 à Séoul.La coopération s’est aussi invitée dans la conversation avec le président du Kirghizistan. Yoon Suk-yeol a promis des projets utilisant l’aide publique au développement (APD). Sadyr Japarov a, pour sa part, plaidé pour la participation des entreprises sud-coréennes à la construction de villes nouvelles dans son pays.