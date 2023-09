Blinken : toutes les mesures possibles sont prises pour contrer le trafic d’armes Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a déclaré que les Etats-Unis avaient trouvé les moyens de bloquer la fourniture illicite des armes nord-coréennes à la Russie et sont en train de prendre les mesures en ce sens. Antony Blinken a fait cette remarque dans une interview hier avec la télévision locale NBC.Selon le visage de la diplomatie américaine, « les actions menées par Vladimir Poutine a porté un coup dur à son pays et la situation en Russie est même pire qu’avant la guerre en Ukraine ».Blinken a alors évoqué l’absence du chef du Kremlin à l’Assemblée générale des Nations unies. Dans la foulée, il a affirmé que Poutine est maintenant « persona non grata » dans plusieurs pays du monde et que c’est la raison pour laquelle il tente d’obtenir ce dont il a besoin auprès des régimes nord-coréen et iranien.