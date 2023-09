Le pape qualifie les martyrs coréens d'exemple d’héroïsme

Photo : YONHAP News

Le pape François a désigné mercredi les martyrs coréens comme exemples édifiants qui apportent du réconfort dans des périodes difficiles.A la fin de l'audience générale tenue hier sur la place Saint-Pierre au Vatican, le souverain pontif a déclaré aux croyants du monde entier qu’« aujourd'hui, c'est la fête de Saint André Kim Tae-gon, de Saint Paul Chong Ha-sang et de leurs camarades martyrs. »Le chef de l’Etat du Vatican a souligné que les persécutés du pays du Matin clair inspiraient tous ceux qui font des choix courageux et était un exemple d’héroïsme en apportant du réconfort dans des situations de crise.Pour rappel, l’Eglise catholique coréenne a commencé à honorer les martyrs en 1926. Elle a désigné le 26 septembre comme la « Fête des bienheureux martyrs coréens », date à laquelle le plus grand nombre de bienheureux ont été opprimés à l’époque.