BTS : les sept membres renouvellent leur contrat avec Big Hit Music

Photo : YONHAP News

Les sept membres du groupe planétaire BTS vont renouveler pour la deuxième fois leur contrat avec leur label Big Hit Music.La société mère Hybe a annoncé hier qu’elle avait finalisé la résolution de leur conseil d’administration sur le renouvellement des contrats exclusifs des Bangtan Boys. Sur la base de cette résolution, Big Hit Music a donc signé individuellement et séquentiellement des contrats d’artistes avec RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook.L’agence a expliqué que ce processus avait été mené en tenant compte du statut de certains membres, dont certains sont en plein service militaire. Les artistes qui servent actuellement sous les drapeaux auront terminé leurs obligations en 2025, année où leur nouveau contrat débutera.Hybe a, par ailleurs, ajouté qu’à l’occasion de ce renouvellement de contrat, elle ferait don d'un milliard de wons, soit environ 700 000 euros, au Comité coréen de l'Unicef en guise de remerciement au groupe BTS et à leurs fans.