Nouveau sommet entre Vladimir Poutine et Xi Jinping en octobre en Chine

Photo : KBS News

Le président russe a reçu hier à Saint-Pétersbourg le ministre chinois des Affaires étrangères. A cette occasion, Vladimir Poutine a très volontiers accepté l’invitation de Xi Jinping de se rendre dans l’empire du Milieu, où se tiendra en octobre le forum « La ceinture et la route ».L’occupant du Kremlin retrouvera donc son homologue chinois, à peine un mois après qu’il ait affiché son rapprochement avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en l’invitant sur son sol.Il s’agira de la deuxième rencontre Xi-Poutine en sept mois. Les deux nations ont profité du voyage de Wang Yi pour réaffirmer leur volonté de consolider leurs liens stratégiques.Par ailleurs, Moscou a réagi à l’intervention du président sud-coréen, hier, devant l’Assemblée générale de l’Onu. Yoon Suk-yeol y a fait part de son inquiétude à l’égard des perspectives de sa coopération militaire avec Pyongyang. Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé une « hypothèse infondée et inappropriée ». Avant d’ajouter que les contacts russo-nord-coréens aideront à atténuer les tensions dans la péninsule et que si Séoul impose de nouvelles sanctions contre Moscou les liens bilatéraux se détérioreront gravement.Le Kremlin a également annoncé son intention de resserrer sa collaboration avec le régime de Kim Jong-un dans tous les domaines possibles. Le partenariat tripartite Pyongyang-Pékin-Moscou s’accélère donc.