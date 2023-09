Choo Kyung-ho se veut rassurant quant aux marchés financiers et de change sud-coréens

Photo : YONHAP News

Comme attendu, la Réserve fédérale américaine (Fed) a maintenu hier ses taux directeurs inchangés entre 5,25 à 5,5 %.A Séoul, le vice-Premier ministre à l’Economie, le gouverneur de la Banque de Corée (BOK) et les acteurs de la régulation financière se sont réunis ce matin pour plancher sur les mesures à prendre, suite à la nouvelle décision de la Fed.Choo Kyung-ho a alors rappelé que la banque centrale américaine avait prévenu une nouvelle hausse des taux d’ici la fin de l’année et que dans la foulée, les marchés boursiers mondiaux avaient terminé en baisse. Du coup, il a estimé que les taux d’intérêts resteraient élevés pendant une assez longue période et qu’il existait en permanence une possibilité de volatilité des marchés financiers internationaux. Du coup, il s’est engagé à y faire face avec une vigilance particulière.Sur les marchés financier et de change sud-coréens, celui qui est aussi ministre de l’Economie et des Finances s’est voulu rassurant. Selon lui, en dépit de l’incertitude globale, ces marchés restent relativement stables.S’agissant de la rumeur sur la possible crise économique redoutée en septembre, Choo y a coupé court, en la qualifiant d’infondée.Les regards se tournent dorénavant vers la BOK. Le 12 octobre, l’institution doit elle aussi décider de son principal taux. En attendant, des observateurs tablent sur un statu quo.