VE : le nouveau bonus écologique français pénalisera la production sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Ca y est ! Le gouvernement français vient de dévoiler les nouvelles règles d'attribution du bonus écologique, qu’il appliquera à partir du 1er janvier prochain.Selon le changement, les voitures doivent désormais recevoir un score environnemental. Seules celles qui obtiendront au moins 60 points sur 80 bénéficieront des aides, qui seront calculées en fonction de six critères, dont les matériaux utilisés, des batteries, des répercussions environnementales lors de l'assemblage ainsi que de la logistique, entre autres. D’où son surnom d’« IRA tricolore », la loi américaine sur la réduction de l’inflation. La liste des véhicules éligibles sera publiée en décembre.Le problème c’est que le nouveau mode d’octroi des subventions pénalisera les véhicules électriques construits en Asie orientale, en particulier les productions sud-coréenne et chinoise. Celles-ci auront forcément un moins bon score à tous les niveaux que leurs concurrentes américaine et européenne. En toute logique, la compétitivité des prix des VE « made in Korea » s’affaiblira.