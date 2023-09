Santé : nombre record de décès en 2022 recensés par le Kostat

Photo : YONHAP News

En 2022, le nombre de décès en Corée du Sud a bondi de 17,4 % par rapport à l’année précédente. Son chiffre se situe à environ 370 000 et est le plus élevé depuis le début de la collecte de ces données par le Kostat, l’Institut national des statistiques.Cette forte hausse est imputable à l’augmentation du nombre de morts dus au COVID-19, couplée à celle du nombre de personnes âgées. Les pertes humaines provoquées par le coronavirus ont été de 31 280 l’an dernier. Il s’agit d’environ six fois plus qu’en 2021. Ils représentent 8,4 % de la totalité des individus qui ont perdu la vie en 2022.Par conséquent, le COVID-19 a fait un bond significatif dans le classement des causes de décès. En effet, il est passé de la 12e position il y a deux ans, à la 3e l’année suivante, derrière le cancer et les maladies cardiaques.Lim Young-il, directeur des tendances démographiques au Kostat, a estimé qu’à mesure que l’Omicron, l’un des variants du COVID-19, se propageait depuis février 2022, le nombre de morts avait grimpé en flèche les deux mois suivants, mentionnant notamment la pneumonie, l’une de ses graves complications.Viennent ensuite dans l’ordre la pneumonie bactérienne classique, les maladies cérébrovasculaires et le suicide. Ce dernier a perdu une place dans le classement en un an. En effet, le nombre de personnes qui ont mis fin à leur jour a diminué de 3 % en glissement annuel. Toutefois, le taux de suicide au pays du Matin clair reste deux fois plus important comparé à la moyenne des nations de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Si l’on examine dans le détail, et notamment par âge, les plus de 80 ans représentaient plus de la moitié de l’ensemble des décès en 2022. Leur taux de mortalité a nettement crû, de plus de 17 % par rapport à 2021. Le COVID-19 en y est pour beaucoup.Cependant, le Kostat prévoit que le nombre de morts en Corée du Sud cette année sera moins lourd qu’en 2022, en raison notamment de l'influence réduite du coronavirus.