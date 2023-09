Chang Ho-jin : le sommet entre les dirigeants sud-coréen, chinois et japonais sera bientôt possible

Photo : YONHAP News

Après le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, c’est au tour du premier vice-ministre des Affaires étrangères de se montrer confiant à l’égard de la tenue prochaine d’un nouveau sommet des dirigeants des trois principaux pays d’Asie du Nord-est.En répondant aujourd’hui aux questions de députés de la commission compétente du Parlement, Chang Ho-jin a en effet affirmé que la Corée du Sud, la Chine et le Japon affichent un consensus pour organiser la rencontre avant fin 2023 ou début 2024. Et d’ajouter que ce qui est le plus important désormais, c’est qu’ils coordonnent la date exacte.Le dernier entretien de la sorte remonte à 2019. Il avait alors eu lieu à Chengdu dans l’empire du Milieu. Depuis, les leaders des trois voisins n’ont pu se retrouver. En cause, la pandémie de coronavirus et le refroidissement des relations Séoul-Tokyo. Cependant, cette année, de hauts responsables des trois nations ont affiché leur volonté de relancer la rencontre et ils envisagent d’en discuter lors de leur réunion, prévue le 26 septembre à Séoul.Selon Chang, si le sommet se tient comme attendu, il y aura une plus grande possibilité d’un nouveau déplacement du dirigeant chinois Xi Jinping au pays du Matin clair. Le président Yoon Suk-yeol l’a déjà invité à s’y rendre en novembre 2022 lors de leur rencontre en marge du G20 à Bali en Indonésie.